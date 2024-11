Lo spread scende sotto i 120 punti, ai minimi da un mese

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi torna sotto quota 120 punti per la prima volta dallo scorso 18 ottobre, quando era sceso a 117,5 punti.

Per trovare valori più bassi occorre tornare indietro di oltre 2 anni. Il 2 febbraio del 2021 lo spread raggiunse un minimo di 90,68 punti, per poi salire a 122 punti il 17 maggio e ridiscendere a 97 punti il 23 settembre di quell'anno. Nei giorni successivi risalì sopra i 100 punti, per balzare a 131,6 punti l'1 novembre di quell'anno. Da allora il dato non è mai più sceso sotto i 120 punti fino allo scorso 18 ottobre.

In calo di 0,7 punti il rendimento annuo italiano al 3,53%, mentre ne guadagna 1,4 al 2,35% quello tedesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA