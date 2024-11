Nei primi nove mesi Generali registra premi lordi in crescita a 70,7 miliardi (+18,1%), guidati da entrambi i segmenti, vita (+23,3%) e danni (+9,8%) Il risultato operativo sale a 5,4 miliardi (+7,9%), principalmente grazie ai segmenti vita e asset & wealth management. L'utile netto normalizzato scende a 2,9 miliardi (-3,3%) ma escludendo la plusvalenza non ricorrente registrata nel 2023 sarebbe in crescita del 3,4%. L'utile netto cresce a 3 miliardi (+5%).

Nel terzo trimetre il risultato operativo corre a 1.674 milioni (+25%), l'utile normalizzato a 855 milioni(+31,7%) e utile netto a 909 milioni (+57,1%).



