Costantini (Cna), modernizzare legge quadro su artigianato

"Dopo 40 anni è tempo di modernizzare la legge quadro sull'artigianato". È quanto ha auspicato il presidente della Cna, Dario Costantini, aprendo il suo intervento in occasione dell'assemblea annuale della confederazione, in corso a Roma. "La legge quadro è del 1985 - ha sottolineato - eravamo in un mondo molto diverso da oggi e anche gli artigiani sono cambiati. È necessario aggiornarla - ha detto - per la sopravvivenza dell'artigianato italiano che rappresenta un elemento essenziale del Made in Italy".

Costantini ha inoltre indicato la necessità di favorire il passaggio generazionale. "Il 55% dei titolari di micro e piccole imprese ha oltre 50 anni, il 10% addirittura è over 70. Soltanto un'impresa su tre passa dal padre ai figli. Così disperdiamo conoscenze e saperi", ha avvertito. Intanto, cresce comunque l'attenzione alle nuove tecnologie: le piccole imprese guardano infatti all'intelligenza artificiale come un'opportunità. "Il 50% delle nostre imprese è intenzionata a utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la competitività e una start up su tre già l'impiega" ha rilevato Costantini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA