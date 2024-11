Ansaldo Nucleare, accordo per ampliare centrale in Romania

Alla Cop29 di Baku, il Sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha presenziato alla firma del contratto per l'estensione della vita utile dell'unità 1 della centrale nucleare di Cernavoda, in Romania e per la costruzione delle due nuove unità 3 e 4, in Romania.

All'atto della firma, erano presenti i rappresentanti di Ansaldo nucleare (Italia), Fluor and Sargent & Lundy (USA), Atkins Realis (Canada, proprietario della tecnologia CANDU dei reattori) e Nuclearelectrica (Romania).

"Questo accordo - ha commentato Barbnaro - sottolinea la nostra responsabilità collettiva non solo nel perseguire uno sviluppo sostenibile, ma anche nel dare forma a un futuro in cui l'energia nucleare svolga un ruolo fondamentale nel raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e nel garantire la sicurezza energetica".



