Revolut, 'per le aziende le banche tradizionali sono lente'

Per le aziende "le banche tradizionali sono lente e offrono commissioni troppo elevate".

E' quanto sostiene la app finanziaria Revolut in uno studio, condotto in collaborazione con la società di ricerca Dynata su 2.850 decision maker aziendali in tutta Europa.

In Italia, l'indagine ha inoltre rilevato che, "le banche tradizionali offrono commissioni troppo elevate (indicate dal 61% degli intervistati), transazioni lente (31%) e una scarsa esperienza mobile/digitale (25%).

D'altro canto, pensano che i provider fintech possano offrire prodotti/servizi più innovativi (63%), commissioni migliori (57%) e capacità mobili migliorate (36%) Il 53% delle aziende teme di rimanere indietro rispetto ai concorrenti senza il supporto fintech; questa percentuale sale fino al 64% nelle grandi aziende.

Per James Gibson, General Manager di Revolut Business (la piattaforma del gruppo per le aziende) i "clienti sono stanchi dello status quo attuale e vogliono una soluzione che si muova con la tecnologia odierna". Revolut Business contribuisce già al 15-25% dell'utile lordo del gruppo. L'azienda ha anche annunciato di recente che i ricavi annuali globali per Revolut Business hanno superato i 500 milioni di dollari.



