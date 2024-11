Prete, in 15 giorni 100 istanze di composizione negoziata crisi

La composizione negoziata per prevenire le crisi di impresa "sta prendendo piede". Lo ha dichiarato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, alla presentazione dell'Osservatorio sulla crisi di impresa dove ha sottolineato come ci sia stata "un'accelerazione con la nuova normativa".

"Solo negli ultimi 15 giorni, sono giunte altre 100 istanze - anche grazie alla recente possibilità di accordi con l'Agenzia delle entrate e riscossione - e si sono chiusi altri 5 casi di risanamento che interessano circa mille lavoratori", ha spiegato Prete.

"La convenienza di questa procedura - ha aggiunto - è dimostrata anche dal fatto che, quando è possibile utilizzare lo strumento della composizione negoziata, si risparmia tempo e in più di un caso su cinque si riesce a risanare l'impresa".





