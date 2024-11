Meta annuncia ricorso contro multa Ue per Marketplace

Meta ha annunciato che farà ricorso contro la decisione della Commissione europea di multare il gigante social per aver violato le norme antitrust dell'Ue.

"Questa decisione - scrive in una nota - ignora la realtà del fiorente mercato europeo dei servizi di annunci online e mette al riparo le grandi aziende già presenti da un nuovo operatore, Facebook Marketplace, che soddisfa la domanda dei consumatori in modo innovativo e conveniente". "Ricorreremo in appello contro questa decisione - aggiunge - per garantire che i consumatori siano ben serviti nell'Ue".



