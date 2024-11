Howden, in Italia ricavi anno fiscale 2024 salgono a 130 milioni

Il borker assicurativo Howden proseue la crescita di ricavi in Italia, il secondo mercato dopo il Regno Unito, dove nelll'anno fiscale 2024, chiuso e settembre, ha realizzato ricavi per 130,3 milioni di euro rispeto ai 113 milioni dell'esercizio precedente. E secondo il Ceo per l'Italia Federico Casini "puntiamo a 150 milioni di ricavi nel 2025 e 190 nel 2027". L'Ebitda del 2'24 è stato di 27,7 milioni di euro (21,5 nel 2023). La crescita è stata esclusivamente organica e non atraverso nuove acquisizioni che hanno caratterzzato il periodo 2021-2023.

Complessivamente Howden ha intermediato in Italia premi per 1,2 miliardi di euro atraverso i propri 23 uffici dove lavorano 875 persone (dati a al 30 setembre 2024), 42 in più rispeto al 2023.



