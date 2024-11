Borsa: Milano sale con Mps (+11%) e Banco (+4%), cauta Tim

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, sul cui listino si mettono in evidenza Mps (+11%) e Banco Bpm (+4,3%) dopo il collocamento da parte del Tesoro di una quota del 15%, di cui il 5% e il 3% sono stati acquistati, rispettivamente, dal Banco e da Anima (+0,1%). Il Ftse Mib avanza dello 0,46% con la Popolare di Sondrio (+2,2%) e Bper in evidenza (+1,4%), bene anche Saipem (+1%) dopo una commessa da 1,9 miliardi di dollari ed Eni (+0,8%), davanti ad A2A (+0,7%) e Unicredit (+0,7%). In fondo al listino si collocano invece Interpump (-2,1%), Iveco (-1,8%), Erg (-1,3%) e Nexi (-1,3%).

Poco mossa Tim (+0,1%) dopo i conti dei nove mesi.



