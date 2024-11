Banche sviluppo, da noi 120 miliardi di dollari per il clima

Le banche multilaterali di sviluppo hanno diffuso una nota congiunta alla Cop29 di Baku, nella quale sostengono che i loro finanziamento climatici ai paesi a medio e basso reddito arriveranno a 120 miliardi di dollari all'anno nel 2030, 42 miliardi dei quali per l'adattamento. Le banche, per quella data, puntano anche a mobilitare 65 miliardi all'anno dal settore privato.

La nota congiunta è stata firmata da African Development Bank Group, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, Islamic Development Bank, New Development Bank, World Bank Group.

Per i paesi ad alto reddito, il finanziamento annuale arriverà a 50 miliardi, 7 dei quali per l'adattamento. Gli istituti contano di mobilitare altri 65 miliardi dal settore privato.

Le banche multilaterali di sviluppo hanno superato in modo significativo il loro obiettivo di finanziamento per il 2025 che si erano poste nel 2019, con un aumento del 25% nella finanza climatica diretta e il raddoppio nel 2023 degli stanziamenti per lo sforzo climatico.



