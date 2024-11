Sace, con Open-Es piattaforma integrata per Pmi sostenibili

Per accompagnare le imprese lungo il percorso di misurazione e miglioramento delle caratteristiche Esg le piattaforme digitali dell'alleanza Open-Es e il Sace Esg Hub saranno integrate. È questo uno degli aspetti della nuova collaborazione strategica tra Sace ed Eni che è emerso in occasione di Ostiense Next, la giornata di Open-Es 2024. Open-Es è un'alleanza lanciata nel 2021 che coinvolge più di 25.000 imprese e offre soluzioni per le loro esigenze nel percorso di transizione attraverso una piattaforma digitale gratuita.

"Con Open-Es, vogliamo rafforzare la competitività e la crescita sostenibile per le imprese. Lo facciamo integrando le piattaforme per creare un sistema unico con soluzioni e strumenti concreti per sostenere l'impresa", ha dichiarato l'head of Net Impact & Metrics di Sace, Lavinia Lenti.

"Il digitale ha un ruolo centrale", ha aggiunto a margine dell'evento il manager marketing, communication & sales Pmi di Sace, Florindo Favale. "Quando abbiamo iniziato a ragionare su cosa potessimo offrire alle Pmi per supportare il loro percorso di trasformazione - ha aggiunto Favale - in cima alla lista dei bisogni erano trasparenza, dialogo, standardizzazione e semplicità. Quindi stiamo lavorando in questa direzione per creare un nuovo punto di riferimento digitale".

"Open-Es è un'alleanza tra mondo industriale, finanziario e istituzionale che ha unito le forze per aiutare le aziende nel percorso di sostenibilità ma soprattutto per focalizzare l'attenzione sulla competitività delle aziende", ha sottolineato il program manager di Open-es, Stefano Fasani.

"La collaborazione tra istituzioni banche imprese e realtà come open-es è fondamentalmente per rendere questa transizione una realtà tangibile", ha osservato Lenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA