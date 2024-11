Podesta, grazie a Ira Usa continueranno transizione green

"Grazie agli storici investimenti del settore privato resi possibili dell'Inflation Reduction Act, l'economia degli Stati Uniti nei prossimi anni continuerà sulla sua strada di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni". Lo ha detto l'inviato speciale per il clima del presidente Biden, John Podesta, alla Cop29 di Baku.

Podesta ha ricordato che "siamo sulla strada per raggiungere l'ambizioso impegno del presidente Biden di 11 miliardi di dollari all'anno di finanziamenti pubblici internazionali per la fine del 2024".



