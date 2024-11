Borsa: l'Europa apre fiacca in attesa dell'inflazione Usa

Borse europee fiacche in avvio di seduta, dopo il deciso calo della vigilia. L'attenzione degli investitori si concentra sull'inflazione negli Stati Uniti, attesa accelerare nella componente totale e rimanere ferma in quella core. L'aumento dei prezzi non sarebbe comunque una sorpresa per Fed. Sui mercati continuano i timori per le decisioni della nuova amministrazione americana, in particolare sul fronte dei dazi.

Apertura in calo per Parigi (-0,13%). Poco mosse Londra (+0,09%) e Francoforte (-0,05%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA