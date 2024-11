Borsa: l'Asia chiude debole con i timori dei dazi Usa

Borse asiatiche deboli in chiusura di seduta, con gli investitori che valutano le mosse del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. L'attenzione è rivolta principalmente alle decisioni che verranno prese sul fronte dei dazi nei confronti della Cina. Si indebolisce lo yen, facendo aumentare le possibilità di interventi per sostenere la valuta.

In calo Tokyo (-1,66%). Sul mercato valutario lo yen perde nuovamente terreno, sul dollaro a 154,98 e sull'euro a 164,39. A contrattazioni ancora in corso positive Shanghai (+0,52%) e Shenzhen (+0,16%). Scivola Seul (-2,6%), negativa Mumbai (-0,67%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia il tasso di disoccupazione, dagli Stati Uniti l'inflazione e la variazione delle scorte settimanali di petrolio.



