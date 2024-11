Bcc Iccrea, utile netto nove mesi sale a 1,6 miliardi

Bcc Iccrea chiude i nove mesi con un utile netto di gruppo in crescita a 1.679 milioni di euro (1.401 milioni di euro nei nove mesi 2023). I finanziamenti netti a clientela si sono attestati a 93,6 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine 2023). Il livello di "qualità creditizia risulta in miglioramento rispetto a fine anno 2023 con un Npl ratio lordo del 3,6% e un Npl ratio netto dell'1,0%. Il miglioramento degli indicatori è stato possibile anche alle azioni di de-risking portate avanti dal Gruppo. In particolare, nel terzo trimestre del 2024 il gruppo Bcc Iccrea ha finalizzato, tra l'altro, una operazione multioriginator di cessione di crediti deteriorati a diversi investitori che ha riguardato inadempienze probabili (Utp) e sofferenze originati da 66 Banche aderenti al gruppo. Nel complesso sono stati ceduti circa euro 0,3 miliardi di euro di crediti deteriorati che, uniti alle altre azioni gestionali di de-risking, hanno permesso il raggiungimento di un Npl ratio del 3,6% a fine settembre 2024".

Il margine di intermediazione di 4.501 milioni di euro (+7,7% a/a) grazie in particolare alla positiva dinamica del margine di interesse, pari a 3.310 milioni di euro (+11,0%)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA