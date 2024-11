Riprende la trattativa sui metalmeccanici. Bombardieri: 'Si va verso la rottura'

È iniziato a Roma l'incontro tra Federmeccanica e Assistel e Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici 2024-2027, scaduto lo scorso giugno, che riguarda circa 1,5 milioni di lavoratori. Concreto il rischio di rottura della trattativa, con possibile sciopero, qualora non ci saranno "risposte concrete" - hanno sottolineato alla vigilia le rappresentanze sindacali - dopo la "contropiattaforma", così l'hanno definita, presentata dalle associazioni datoriali il 10 ottobre scorso.

Sul fronte salariale Fiom, Fim e Uilm chiedono un aumento di 280 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello). Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all'andamento dell'inflazione (Ipca-Nei) e 700 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all'anno precedente, oltre a una serie di altri strumenti che incidono su livelli, sociale e welfare.

"Le previsioni sono probabilmente di una rottura perché se Federmeccanica sostiene che siccome il contratto dei metalmeccanici ha di per sè uno strumento che recupera l'inflazione è inutile fare il contratto, contratti a zero euro noi non ne facciamo". Queste le parole di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ad Agorà RaiTre.







