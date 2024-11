La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, seguendo l'ennesimo aggiornamento del record a Wall Street e in attesa di ulteriori segnali macroeconomici dall'Asia per gli investitori.

In apertura di contrattazioni l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,55% a quota 39,750.71, con un guadagno di 217 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a un valore di 153,60 e sull'euro a quota 163,70.



