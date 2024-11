Presentati 4.500 emendamenti alla manovra, 1200 di maggioranza

Sono circa 4.500, a quanto si apprende, gli emendamenti alla manovra depositati in Commissione Bilancio della Camera. Di questi oltre 3mila sarebbero stati presentati dai gruppi di opposizione.

Dei circa 1.200 emendamenti alla manovra provenienti dai gruppi di maggioranza e depositati in commissione Bilancio alla Camera quasi mille vengono da FI e Lega. Nel dettaglio: 501 provengono da Forza Italia, 428 dalla Lega, 190 sono di Fratelli d'Italia e 142 vengono da Noi Moderati. Per quanto riguarda i gruppi di opposizione: circa 1200 provengono da M5s, 992 dal Pd, 354 vengono dal gruppo di Avs, 130 sono di Azione, 282 vengono da Iv, 45 da +Europa, 201 dalle Minoranze Linguistiche, 76 sono del Misto.



