Passera, servono competitività, produttività e investimenti

"Non cresciamo e quando non si cresce, e lo dico come Europa non solo come Italia, è un guaio non solo dal punto di vista economico ma anche sociale che poi politico-elettorale". Lo ha detto Corrado Passera, Ceo di Illimity, a margine del convegno Finance and Geopolitics, organizzato a Milano in collaborazione con Vitale, Chiomenti e M&M Minima Moralia. Per Passera, "dobbiamo darci una mossa in Italia e come Europa. I nuovi equilibri, i nuovi protezionismi non ci aiutano perché viviamo di esportazioni". A pesare sull'Europa è anche la demografia , "perché i consumi non andranno a crescere. Inoltre, "difficilmente gli investimenti pubblici possono compensare, visto i bilanci".

Per Passera, bisogna "puntare su competitività, produttività e quindi investimenti". Ogni paese poi dovrà declinare la ricetta secondo le sue necessità,. Il rapporto Draghi in questo senso offre molti spunti "interessanti". In particolare a Passera sta a cuore il tema delle startup. "dobbiamo inventarci il 28esimo Stato a livello Europeo con una regolamentazione dedicata a spingere le startup".



