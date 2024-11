Caro voli: Schifani, un scandalo, auspico più poteri Antitrust

"Ci auguriamo che il decreto Urso abbia il suo effetto, conferendo più potere all'Antitrust. Noi abbiamo convinto una terza compagnia a volare sulla Sicilia e questo ha determinato la rottura di un cartello". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando in diretta a Tgcom 24 del caro voli.

"Purtroppo la Regione siciliana - prosegue - non ha poteri di controllo sui prezzi dei voli. Anzi, su nostra sollecitazione, è stato adottato il decreto Urso che consente all'Antitrust di poter intervenire in casi anomali. Servirà un provvedimento più forte e spero che il governo nazionale ne studi uno ancor più rigoroso, dando all'Antitrust più poteri. Ci ritroviamo, come ogni anno, dinanzi a uno scandalo", conclude Schfani.



