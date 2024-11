Venier, 'Snam inventa il futuro con pragmatismo e cooperazione'

Cita l'anformatico Alan Kay l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier per delineare la stretegia del gruppo al second Innovation Day. "Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo", afferma sottolineando che "le nostre parole chiave sono due: pragmatismo e cooperazione".

"Il pragmatismo - sottolinea - serve quando si tratta di apportare cambiamenti concreti attraverso l'innovazione". A suo dire "è fondamentale approfondire i processi che devono essere trasformati, lavorando insieme ai responsabili aziendali".

"Innovazione - spiega Venier - non significa solo rimanere nella scatola o romperla, ma comprendere a fondo come è fatta la scatola per eventualmente uscirne (o in molti casi, trasformarla".

Quanto alla cooperazione invece Venier afferma che "come operatore infrastrutturale, il concetto di creare e alimentare ecosistemi di successo è radicato nella nostra cultura". "Per questo - scandisce - siamo ben consapevoli che non è possibile innovare da soli. Condividiamo reciprocamente conoscenze e investimenti con fornitori, clienti, istituzioni ed enti di formazione e ricerca".

Tra questi il manager cita il 'Decarbonization Research Center'.

"Crediamo fermamente che i risultati di questa cooperazione siano molto più grandi della somma delle parti", perché "l'unica sfida dell'innovazione è come definirla e implementarla efficacemente".

Venier cita poi la 'Centrale delle Idee' di Snam, che vedrà oggi la premiazione del miglior contributo proposto tra i 50 presentati dai dipendenti del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA