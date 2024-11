Panetta,sale protezionismo,ora cooperazione internazionale

Di fronte all'accentuazione degli "orientamenti protezionisti" a livello globale dovuti ala pandemia "e all'aggressione russa all'Ucraina" "è importante riaffermare il nostro impegno in favore dei principi fondamentali della cooperazione internazionale e del multilateralismo". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla conferenza Italy and the World Bank Group.

"In passato considerata un processo inarrestabile, la globalizzazione è ora messa a rischio dai conflitti geopolitici che minacciano gli scambi internazionali e la stabilità dell'economia mondiale" ha detto.



