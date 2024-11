La brasiliana Embraer torna all'utile nei nove mesi del 2024

L'industria aeronautica brasiliana Embraer, terzo produttore di aerei al mondo, ha dichiarato un utile netto tra gennaio e settembre di quest'anno di circa 290 milioni di dollari ribaltando il rosso di 28,1 milioni registrato nei primi nove mesi del 2023.

E' quanto emerge dai risultati di bilancio al terzo trimestre pubblicati oggi dai quali appare anche un utile netto di 174,2 milioni di dollari nel terzo trimestre che rappresenta un incremento del 226% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La forte ripresa, riferisce l'azienda, è attribuita all'aumento delle consegne di velivoli, con 57 unità vendute nel terzo trimestre (16 commerciali e 41 executive), in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nei primi nove mesi dell'anno le consegne hanno raggiunto le 128 unità complessive (42 commerciali e 89 executive) con un incremento del 21,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Da gennaio a settembre i ricavi della società sono cresciuti parallelamente del 32,3% a circa 3,8 miliardi di dollari mentre il risultato operativo (Ebitda) segna una crescita del 346,3%, con circa 391,9 milioni di dollari. In questo modo Embraer riduce anche il debito lordo dell'1,7% nel raffronto su anno, portandolo a 2.466 milioni di dollari.

Le stime della compagnia per il quarto trimestre sono parimenti ottimistiche tenendo conto che si tratta di un periodo dove si concentra il 45% delle consegne annuali. In tal senso Embraer prevede di consegnare nel 2024 tra l 195 e 215 unità complessive con ricavi compresi tra i 6 e i 6,4 miliardi di dollari.

Secondo quanto dichiara l'azienda il portafoglio di ordini è salito a 22,7 miliardi di dollari a settembre, con un incremento del 25% sul 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA