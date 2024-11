Borsa: Milano chiude in calo con Unipol, buon passo per Mps

La Borsa di Milano archivia l'ultima seduta della settimana in negativo (-0,48%), in scia con gli altri listini. Una settimana in altalena per le Piazze finanziarie con le elezioni negli Usa che hanno riportato alla Casa Bianca, Donald Trump e la Fed che, come da attese, ha tagliato di un quarto di punto il costo del denaro.

Sul Ftse Mib che resta sotto i 34 mila punti, sale Mps (+3,1%) con la trimestrale mentre cala Unipol (-6,12%). In rosso anche Azimut (-5,3%), Bper (-4,38%), Iveco (-3,9%), Stellantis (-3,7%), Moncler (-3,69%). All'indomani dei conti buon passo per Pirelli (+2,78%). Bene poi Prysmian (+2,2%) e Saipem (+2,15%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA