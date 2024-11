Borsa: l'Europa prosegue debole, Milano -0,7%

Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi, con pochi spunti dal piano da 1.400 miliardi di dollari lanciato dalla Cina per rifinanziare il debito degli enti locali: le Borse di Londra, Parigi e Francoforte scendono dello 0,3%, con Amsterdam in calo dello 0,2%.

Madrid prova a restare sulla parità, mentre Milano rimane di qualche frazione la più pesante in calo dello 0,7%.

Sempre in allentamento la tensione sui titoli di Stato europei con il Btp a 10 anni a un rendimento del 3,66% e spread sostanzialmente stabile tra i 128 e i 129 punti base. In lieve calo l'euro che contro il dollaro scambia a un rapporto di 1,078.

Sul fronte dell'energia, il petrolio cede circa un punto percentuale sui 71 dollari al barile, mentre il gas sale del 2% a 42 euro al Megawattora.

In Piazza Affari in calo di tre punti percentuali Iveco e Moncler, con Stellantis che perde il 2,7% a 12,6 euro. Piatta Mps dopo una partenza forte, bene Nexi che sale del 2,2%.

Forti Saipem (+2,4%) e Pirelli che, dopo la trimestrale diffusa ieri a mercati chiusi, cresce del 2,5%.



