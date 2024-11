Utile 9 mesi oltre 163 milioni di dollari per d'Amico Shipping

D'Amico International Shipping, attiva nel mercato delle navi cisterna, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto in rialzo da 148,7 a 163,1 milioni di dollari (da 137,92 a 151,27 milioni di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato un calo dei ricavi da 305,4 a 298,1 milioni di dollari (da 283,26 a 276,49 milioni di euro).

In crescita da 224,4 a 228,4 milioni di dollari (da 208,13 a 211,84 milioni di euro) la generazione di cassa. Decisa la distribuzione di un dividendo lordo di 25,2 centesimi di dollaro per azione, pari a 23 centesimi di euro.

"'D'amico International Shipping - commenta l'amministratore delegato Carlos Balestra di Mottola - ha ottenuto risultati straordinari nei primi 9 mesi del 2024, grazie a un mercato dei noli molto forte nella prima metà dell'anno, nonostante un certo indebolimento dalla fine del secondo trimestre". "Negli ultimi anni - sottolinea - abbiamo continuato a gettare le basi per il successo a lungo termine della nostra azienda". "Grazie alla nostra flotta giovane, efficiente e di alta qualità, alla nostra squadra competente e coesa, a relazioni preziose e di lunga data e ad una solida struttura finanziaria - conclude - siamo ben posizionati per continuare ad offrire rendimenti attraenti ai nostri azionisti negli anni a venire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA