Gozzi, con agenda Trump rischio desertificazione industriale Ue

"Dopo le elezioni negli Stati Uniti, l'attuazione dell'agenda di Donald Trump rischia di creare una desertificazione industriale in Europa. Abbiamo coinvolto altri paesi per una agenda che metta fine alle impostazioni ideologiche su alcuni temi che ha caratterizzato la precedente commissione europea". Così Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria con delega all'autonomia strategica europea, piano Mattei e competitività all'assemblea delle associazioni di Bergamo e Brescia.

"La manifattura italiana nel 2023 - aggiunge - ha fatto più di 1.200 miliardi di fatturato e più della metà è andata alle esportazioni. Questo è un segno di vantaggio competitivo puro.

Quindi quando si affronta il tema della competitività l'Italia ha qualcosa da dire. E' interessante comprendere quali sono le ragioni di questa forza che nei distretti di Bergamo e Brescia hanno le espressioni più alte in Europa. Il sistema italiano ha delle filiere che sono prime al mondo e dobbiamo fare in modo che queste lavorino. Dobbiamo intervenire sul capitale umano, sull'innovazione e per porre fine all'iper-regolamentazione europea".



