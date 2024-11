Fedriga, con 200milioni su molo VIII più strategicità in Fvg

"Con il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) al finanziamento destinato al nuovo terminal container del molo VIII si apre una nuova stagione per il porto di Trieste, che aggiunge al suo ruolo nell'Alto Adriatico un altro importante tassello nell'ambito della logistica tra Mediterraneo, Europa e Far East". E' il commento del governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga alla decisione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) di destinare risorse pubbliche per oltre 200 milioni di euro al finanziamento delle opere del Molo VIII del porto di Trieste.

Fedriga ha rivolto un "ringraziamento particolare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che "non solo riconosce la strategicità del nostro scalo ma anzi ne amplifica le sue potenzialità su scala nazionale e internazionale".

A questi fondi si aggiungeranno altre risorse private per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere di grande infrastrutturazione.

"Questo intervento - ha spiegato Fedriga - oltre che ad accrescere le potenzialità dello scalo e dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale avrà enormi ripercussioni anche sotto il profilo economico ed occupazionale del Friuli Venezia Giulia" Il governatore è convinto che "l'investimento pubblico-privato porterà lavoro sia nella fase di costruzione del molo sia quando esso diventerà pienamente operativo con il conseguente incremento del traffico merci".

Insomma, "Trieste e il Friuli Venezia Giulia aggiungono così un importante tassello nello sviluppo della piattaforma logistica del centro Europa, dando così alla nostra Regione un ruolo rilevante nello scacchiere economico internazionale".



