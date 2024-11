Eurizon entra nel capitale del gruppo Germani

Eurizon Capital Sgr, società capofila della divisione asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha perfezionato, attraverso i propri Fondi di investimento alternativo infrastrutturali, gestiti dalla controllata Eurizon capital real asset Sgr, l'acquisizione di una quota di maggioranza di Germani, operatore italiano attivo nel trasporto su gomma e intermodale di rifiuti e altri materiali, fondata nel 1965 da Faustino Ferrari e con sede a San Zeno Naviglio (Brescia).

Germani, tra le principali società in Italia nel settore e punto di riferimento per gli interventi di carattere ambientale e di sostenibilità anche in regime di emergenza, concluderà il 2024 con un volume d'affari di circa 150 milioni di euro e, ad oggi, svolge i propri servizi avvalendosi di una flotta proprietaria di oltre 700 mezzi per il trasporto su gomma e circa 800 container per i trasporti intermodali.

L'operazione prevede, accanto ai fondi di Eurizon, il reinvestimento, con una quota rilevante, da parte di Mauro Ferrari già amministratore delegato di Germani, che manterrà tale ruolo, di Arcese Trasporti, storico partner della famiglia Ferrari, di Gino Braglia e Marcello Zironi, rispettivamente amministratore delegato ed azionista di minoranza di Trasporti Vecchi Zironi, società controllata da Germani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA