Emirates, utile pre-tasse record a 2,8 miliardi di dollari

Il gruppo Emirates ha chiuso il primo semestre del periodo finanziario 2024-2025 con un utile al netto delle imposte pari a 2,8 miliardi di dollari (10,4 miliardi di dirham), superando l'utile record al netto delle imposte dello stesso periodo nell'anno precedente.

Lo annuncia Emirates in una nota, spiegando che il gruppo "ha mantenuto un robusto Ebitda di 5,6 miliardi di dollari (20,4 miliardi di dirham) leggermente inferiore rispetto ai 20,6 miliardi di dirham dello scorso anno. Il fatturato è di 19,3 miliardi di dollari, con un aumento del 5% rispetto ai 18,3 miliardi di dollari (67,3 miliardi di dirham) dello scorso anno.

"Questo dato - si legge in una nota - riflette la costante crescita della domanda dei clienti in tutte le divisioni aziendali e in tutte le regioni".



