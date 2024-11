Dopo l'acquisto di Borsa Italiana

Euronext, alla conclusione del piano che l'ha portata a crescere nel 2021 con l'acquisizione di Borsa Italiana, ha varato nuovo piano triennale 'Innovate for growth 2027' che mantiene il payout al 50% ma va a remunerare di più gli azionisti con un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 300 milioni di euro, al via l'11 novembre.

"Entro il 2027, Euronext sarà più grande, più forte e più diversificata. La nostra leadership sarà estesa a nuove attività e asset class in Europa. Il gruppo si posizionerà come l'unica e più efficiente porta d'accesso ai mercati dei capitali europei per la quotazione, la negoziazione, la compensazione, il regolamento e la custodia. Entro il 2027, Euronext sarà la spina dorsale indiscussa dell'Unione europea del risparmio e degli investimenti", ha indicato Stéphane Boujnah, ceo e presidente del managing board del gruppo che comprende una lunga lista di Borse europee a partire da quella di Parigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA