Da Consob multe per 5,4 milioni agli 'short seller' su Saipem

Le vendite allo scoperto su Saipem sono 'costate' a Citigroup 260 mila euro "per la violazione della disciplina in materia di vendite allo scoperto". E' solo l'ultima, pubblicata stamattina sul sito Consob, di una serie di sanzioni comminate dalla Consob anche ad altri soggetti che porta il conto complessivo a 5,4 milioni di euro.

A partire da aprile la Consob ha deliberato per 5 volte nei confronti di altrettanti operatori: le olandesi Optiver (2,5 milioni), Flow traders (2,2 milioni) e Market wizard (200 mila); l'americana Invesco asset management (250 mila). Ma le delibere oltre alle sanzioni amministrative prevedevano anche la confisca di beni, per un valore complessivo di quasi 1,5 milioni.



