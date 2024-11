Antitrust, multa a Saglietti, pagava di più chi usava carte

Multa dell'Antitrust da 400mila euro per la Saglietti, azienda attiva nella vendita online di accessori, macchine utensili e parti speciali per auto, per aver imposto ai consumatori un supplemento di prezzo direttamente correlato all'utilizzo dello strumento di pagamento prescelto.

L'Autorità ha accertato che la società ha applicato maggiorazioni di prezzo pari a 3 euro per i pagamenti con carta di credito/debito e pari a 8 euro per quelli attraverso PayPal in relazione agli acquisti effettuati sul sito web raptor4x4.it.

L'Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell'ordinamento che vietano l'applicazione di surcharge, mira a garantire l'obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA