Signorini,Ivass in campo su educazione assicurativa nelle scuole

Iniziative e supporto alle scuole e agli insegnanti attraverso podcast, quaderni didattici, linee guida. L'Ivass (e la Banca d'Italia) è impegnata e disponibile, a tutto campo, per l'educazione assicurativa e finanziaria nelle scuole, entrata nei programmi scolastici. Come ha spiegato il presidente dell'istituto di vigilanza Luigi Federico Signorini alla giornata dell'educazione assicurativa 2024, "spiegare come si apre un conto, come si sottoscrive una polizza e quali sono le sue caratteristiche, mette i ragazzi nelle condizioni di poter scegliere" rendendoli più consapevoli e in grado di gestire meglio il loro futuro. Nell'ultima rilevazione, svolta nel 2022 e il coinvolgimento di oltre 6 mila studenti, l'Italia ha ottenuto un punteggio di 484 inferiore rispetto a quello medio europeo di 48.

Signorini ha ricordato come "occorra lavorare ancora molto" e che come "Ivass le misure per la protezione del consumatore non possono funzionare se chi compra questi servizi non possiede i concetti fondamentali" come massimale e franchigia. Anche per questo l'educazione nelle scuole ha una rilevanza centrale.

Signorini ha quindi assicurato, durante i lavori della giornata svoltasi nel centro congressi della Banca d'Italia, tutto l'appoggio possibile al mondo della scuola, dove una docente ha sottolineato l'importanza della formazione degli insegnanti.

Anche per questo Ivass ha realizzato 3 quaderni didattici per gli studenti e le guide per i docenti a supporto dell'uso dei quaderni didattici mentre quest'anno è partita l'iniziativa itinerante, "Assicurati il futuro: Ivass Roadshow" per parlare di educazione assicurativa con gli alunni nelle scuole secondarie di secondo grado ed è stata registrata la serie di 10 podcast "Te lo Assicuro!" per trasmettere le informazioni di base sul mondo delle assicurazioni.

Da segnalare anche l'intervento dell'influencer Marco Martinelli - "MarcoilGiallino" ha messo alla prova con un quiz interattivo gli oltre 70 studenti che hanno partecipato alla Giornata.



