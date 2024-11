Fondazione sviluppo, Trump non fermerà la decarbonizzazione

Gli Stati Uniti si sono avviati da tempo su di un percorso di decarbonizzazione, anche grazie all'Inflation Reduction Act di Biden. La nuova amministrazione Trump non cambierà rotta, anche perché i fondi dell'Ira vanno quasi tutti ad imprese Usa. E' questa l'analisi fatta da Raimondo Orsini, direttore della Fondazione Sviluppo sostenibile, agli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo a Rimini.

"Ormai la direzione è presa - ha detto Orsini - e la nuova amministrazione Trump non cambierà di molto questa direzione.

C'è una legge, l'Inflation Reduction Act, che è molto difficile modificare, e d'altra parte i quattro quinti dei finanziamenti previsti dal provvedimento sono diretti verso Stati Repubblicani".

Gli Usa sono il secondo emettitore mondiale di gas serra, dopo la Cina e prima di India e Ue, ma il primo pro capite. Nel 2022 hanno ridotto le emissioni del 14,5%. Secondo Orsini, "l'amministrazione Biden ha mobilitato livelli senza precedenti di sostegno governativo per promuovere una più forte e più rapida riduzione delle emissioni di gas serra, con l'obiettivo di raggiungere il 100% di elettricità green entro il 2035".

"Grandi città e Stati si stanno muovendo in questa direzione - ha proseguito lo studioso -: New York prevede di vietare i combustibili fossili in tutti i nuovi edifici entro il 2027, la California richiede che i nuovi edifici siano cablati per il funzionamento completamente elettrico, lo stato di Washington richiede che i nuovi edifici siano dotati di pompe di calore".





