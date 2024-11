Borsa: l'Europa parte positiva, Londra +0,81% con Trump

Partenza positiva per le Borse europee fra le quali, fuori dalla zona euro, si mette in luce Londra con il miglior avvio (+0,81%) sulla scia dei futures americani in rialzo dell'1,5% dopo la vittoria di Donald Trump. Francoforte guadagna lo 0,54% e Parigi lo 0,5% in avvio di seduta. Dollaro in deciso rialzo dopo la notizia della vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane è scambiato a 0,93158 euro. La divisa europea, che subito dopo le prime indicazioni sul voto aveva perso il 2,1%, segna ora un calo dell'1,8% ed è trattata a 1.0732 dollari.

Oro in calo all'apertura dei mercati spinto al ribasso dal balzo del dollaro. Vale ora 2.724,5 dollari l'oncia, in calo dello -0,71%



Le Borse asiatiche chiudono una seduta contrastata mentre i futures su Wall Street volano per la vittoria di Trump e anche quelli sugli indici europei sono orientati seppur con minor slancio al rialzo. Tokyo ha concluso la giornata in decisa crescita (+2,61%) mentre lo yen ha esteso le perdite di pari passo con la corsa del dollaro, che guadagna anche sull'euro, in scia ai risultati elettorali americani. Hong Kong è pesante (-2,6% a scambi ancora aperti) e le Borse della Cina continentale flettono: Shanghai -0,35% e Shenzhen -0,27%. Tra le materie prime sono in calo di oltre l'1% le quotazioni petrolio

Riproduzione riservata © Copyright ANSA