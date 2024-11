Borsa: Europa sui minimi con auto ed energia, teme protezionismo

I titoli europei toccano i minimi di seduta, con le case automobilistiche in calo (Stoxx Auto -2,9%) sulle preoccupazioni per i potenziali dazi che potrebbero arrivare durante un secondo mandato di Donald Trump e i titoli del settore delle rinnovabili che soffrono la preoccupazione che faccia marcia indietro sulle politiche green.

Secondo gli analisti di Deutsche Bank l'impatto maggiore si avrà su VolkswagenW (-5,3%), in particolare su Porsche, data la sua impronta produttiva esclusivamente europea, ma nel mirino finiscono anche BMW (-7,1%) e Mercedes (-6,5%) a causa delle loro esportazioni dagli Stati Uniti alla Cina.

JPMorgan fa notare che se la vittoria di Trump si traducesse in un congelamento dei progetti eolici offshore, potrebbero esserci implicazioni negative per le utility: Orsted cede l'11%, Nordex il 7,3%, RWE il 6,4 per cento.

Infine i dazi sulle importazioni avrebbero implicazioni significative per i titoli delle bevande e in particolare per quelli degli alcolici (Stoxx Food & Beverages -1,47%): Remy Cointreau lascia il 4.4%, Diageo l'1,7% e Campari quasi il 5 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA