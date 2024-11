Si chiude in calo la seduta per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha perso l'1,54% a 33.940 punti. In fondo al listino Unicredit (-5,3%) e Inwit (-5,25%) mentre fanno un balzo avanti Tenaris (+6,7%) e Diasorin (+5,5%).





