Prosegue la crescita di Fineco, nei 9 mesi utile di 490 milioni

Fineco archivia i 9 mesi con un utile netto a 490 milioni, in crescita del 7,9% anno su anno. I ricavi salgono a 984,1 milioni, (+7,3%), trainati dall'Investing (+11,7% anno su anno) grazie all'effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management, dal brokerage (+11,4% anno su anno) e dal margine finanziario (+6,4% anno su anno).

Ad ottobre la raccolta è stimata in circa 1 miliardo, raddoppiata anno su anno. La raccolta gestita è stimata a circa 430 milioni. A zero la diretta a causa dei clienti brokerage hanno comprato sui ribassi, e la raccolta amministrata è stimata a circa 550 milioni.

"Fineco è nelle condizioni ideali per chiudere il 2024 con un nuovo record di profitti", sottolinea l'ad e dg, Alessandro Foti.



