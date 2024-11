Il governo - secondo quanto riferiscono fonti qualificate di maggioranza - starebbe valutano l'ipotesi di un decreto per la riapertura dei termini per il concordato. E si starebbe studiando in queste ore la fattibilità tecnica dell'operazione. La soluzione consentirebbe di rendere la misura più rapidamente operativa rispetto all'ipotesi di un emendamento al decreto fiscale o alla manovra.



