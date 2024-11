Gruppo Edge e Fincantieri insieme per soluzioni subacquee

Il Gruppo Edge, il conglomerato degli Emirati che riunisce società specializzate in tecnologia avanzata e difesa, e Fincantieri svilupperanno insieme nuove soluzioni subacquee: la Joint Venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi, Maestral, sarà incaricata della progettazione, dello sviluppo e costruzione negli Emirati Arabi Uniti di sistemi subacquei con e senza equipaggio. Il relativo MoU è stato firmato oggi al salone Euronaval di Parigi e apre la strada a una collaborazione strategica nel settore subacqueo ad alto potenziale.

L'accordo mira a fornire soluzioni alle esigenze subacquee delle marine militari di tutto il mondo e rappresenta l'ingresso di Edge nel comparto subacqueo. Il MoU è stato firmato da Hamad Al Marar, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Edge, da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, alla presenza di Khaled Al Zaabi, President - Platforms & Systems, Edge, e Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, con altri rappresentanti della stessa Divisione.

Per Pierroberto Folgiero l'accordo sottolinea "l'impegno a realizzare progressi pionieristici nelle tecnologie subacquee, combinando l'eccellenza ingegneristica a un approccio proiettato al futuro". In questo senso, "il settore subacqueo presenta sfide uniche: fluidodinamica, comunicazione e autonomia, per le quali si richiedono soluzioni innovative e resilienti. Insieme, puntiamo a sviluppare sistemi in grado di soddisfare i più severi standard di interoperabilità, rispondendo nel contempo alle esigenze critiche dei settori difesa ed energia". Hamad Al Marar ha rimarcato che "in soli cinque anni, Edge ha ampliato coraggiosamente la propria sfera d'azione in tutti i settori tecnologici e di difesa avanzati" spiegando che "l'attuale partnership con Fincantieri apre opportunità illimitate per entrambe le aziende nell'attività congiunta di sviluppo e produzione di soluzioni navali di superficie e subacquee avanzate".



