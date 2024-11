Fonti, 'piano Ita-Lufthansa non è stato consegnato all'Ue'

Il pacchetto con il piano finale dell'alleanza Ita-Lufthansa, a quanto si apprende da fonti europee, non è stato consegnato a Bruxelles come invece era previsto per ottenere l'ultimo via libera Ue. La causa, confermano le stesse fonti, è lo stop all'accordo arrivato nella notte. I documenti, viene spiegato, erano firmati da entrambe le compagnie (italiana e tedesca) e dai vettori rivali - easyJet, Air France e Iag - che fanno parte dell'intesa sugli slot, mentre a mancare sarebbe stata l'ultima firma da parte del Mef.



Lufthansa, noi abbiamo firmato piano su Ita entro scadenza

"Lufthansa aderisce all'accordo del 2023 con il ministero dell'Economia e delle Finanze italiano per acquisire una quota del 41% in Ita Airways" e "ha firmato il pacchetto di misure correttive necessarie entro la scadenza concordata". Lo fa sapere all'ANSA Lufthansa dopo il blocco nella notte del piano finale da inviare all'Ue per l'ok alle nozze.

Bloccato nella notte

Bloccato nella notte l'accordo tra Ita e Lufthansa alle ultime battute. Secondo quanto riporta il Corriere.it, Lufthansa avrebbe chiesto "di rivedere al ribasso (829 milioni) la cifra dell'intero accordo ma gli emissari del Tesoro hanno detto no". "Italiani e tedeschi, secondo le fonti - riporta il sito del quotidiano - hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a Lufthansa"

