Fondazione Cariplo aumenta a 250 milioni fondi per attività

Fondazione Cariplo ha varato la programmazione e l'attività filantropica per il 2025, con una serie di novità. Il passaggio è avvenuto con l'approvazione da parte della commissione centrale di beneficenza, l'organo di indirizzo.

Le risorse aumentano significativamente, passando da 150 milioni di euro a oltre 215 milioni. Una parte consistente di questa somma verrà destinata a tre grandi programmi, definiti 'sfide di mandato', per ciascuno dei quali la fondazione impegnerà 20 milioni di euro. Scelte basate principalmente su due elementi: la disponibilità di risorse dovuta ai buoni risultati della gestione del patrimonio e alla presa d'atto che i bisogni sono crescenti.

Due fattori che hanno spinto il board a un nuovo impegno significativo, cifra record nella storia della fondazione. I lavori alla programmazione 2025 avevano preso il via già nel luglio scorso, con le prime riflessioni interne. A settembre ha cominciato a cristallizzarsi l'idea di concentrare l'extra budget rispetto allo standard (oltre 60 milioni di euro) su tre nuove grandi sfide, denominate 'sfide di mandato' che caratterizzeranno ulteriormente l'impegno da qui al 2027.

Gli ottimi risultati della "gestione del patrimonio, e le risorse disponibili, sono ovviamente la base di partenza per poter dar vita a nuove attività. Ci siamo rimboccati le maniche, consapevoli del ruolo che possiamo rivestire. Con senso di responsabilità, vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità", afferma Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.



