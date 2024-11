Borsa: l'Europa fiacca attende Wall Street, Milano -0,1%

Le Borse europee sono fiacche, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati sono cauti in attesa dell'esito del voto delle presidenziali negli Stati Uniti, con gli osservatori e analisti che vedono un risultato sul filo di lana. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0899 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 è poco mosso (-0,01%). Giù Milano (-0,1%), galleggiano Londra (+0,01%) e Madrid (-0,01%). Positive Francoforte e Parigi (+0,1%). I listini sono sostenuti dalle utility (+0,3%), con il gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,6% a 40,95 euro. Sale anche il comparto dell'energia (+0,3%), con il prezzo del petrolio. Il Wti sale a 71,83 dollari al barile (+0,5%) e il Brent a 75,44 dollari. Seduta in calo per il settore del lusso e delle auto (-0,7%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund è stabile a 127 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,7% e quello tedesco al 2,42%. Prosegue la corsa delle criptovalute con il Bitcoin in rialzo del 2,4% a 68.693 dollari.

A Piazza Affari corrono Leonardo (+2,2%) e Popolare Sondrio (+2%), quest'ultima in vista dei conti. In luce Campari e Unipol (+1,5%) e Stm (+1%). Scivolano Ferrari (-3,3%) e Fineco (-1,5%), dopo i risultati dei nove mesi. Vendite su Moncler (-1,3%) e Tim (-1,2%).



