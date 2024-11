++ Mimit, sospesa procedura licenziamenti alla Berco ++

E' stato sospesa fino alla prossima settimana la procedura di licenziamenti alla Berco. E' quanto si legge in una nota nella quale il Mimit spiega che è stata accolta la richiesta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di sospendere fino al 14 novembre, data del nuovo incontro in sede ministeriale, tutte le procedure e iniziative avanzate unilateralmente dall'azienda "L'obiettivo - si legge- è favorire un confronto tra le parti rispetto alla situazione aziendale e in grado di superare l'attuale procedura di licenziamento collettivo che interessa 480 persone".



