Nuova fabbrica in Bahrain per Racing Force Group

L'azienda Racing Force Group nata in Liguria a Ronco Scrivia (Genova) e specializzata nel settore dei prodotti di sicurezza per il motorsport e il Bahrain International Circuit (Bic) annunciano di aver completato l'ampliamento della fabbrica di Bell Racing Helmets in Bahrain e di aver avviato i lavori per un nuovo stabilimento Omp, realtà leader nella progettazione e produzione di abbigliamento da corsa, componenti auto e accessori per la sicurezza negli sport motoristici.

Inaugurato nel 2004 il Bahrain International Circuit è una delle infrastrutture più avanzate nel motorsport ed è una piattaforma fondamentale per lo sviluppo delle corse in Medio Oriente. Il tracciato ospita eventi mondiali, come il Gran Premio di Formula 1 e la 8 Ore del Bahrain del World Endurance Championship che si è svolta nell'ultimo fine settimana.

"Il completamento dell'espansione della factory di Bell Racing Helmets consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, con una sede che ha adesso una superficie di 12 mila metri quadrati - spiega la società in una nota -. Lo stabilimento realizza una gamma di caschi da competizione per innumerevoli discipline, tra cui il 70% dei piloti sulla griglia del Campionato del Mondo FIA di Formula 1".

Il nuovo stabilimento Omp di 15 mila metri quadrati, adiacente a quello già esistente presso il Bic consentirà di produrre una selezione di articoli chiave per la sicurezza negli sport motoristici. Racing Force Group ha recentemente completato un aumento di capitale che ha permesso a Bahrain Mumtalakat Holding Company di diventare un investitore strategico nel gruppo attraverso una società totalmente controllata.



