Commerz dopo la trimestrale avvia previsto riacquisto azioni

Commerzbank è pronta ad avviare il previsto programma di riacquisto di azioni dopo che l'Agenzia finanziaria tedesca e la Bce hanno dato il loro via libera. Si tratta già del terzo programma di riacquisto dal 2023.

Il riacquisto della prima tranche, per un volume di circa 600 milioni di euro, inizierà dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre previsti mercoledì. Il riacquisto dovrebbe essere completato al più tardi a metà febbraio 2025.

Il riacquisto fa parte del ritorno di capitale per l'esercizio finanziario 2024, che consisterà nel pagamento di un dividendo e nel riacquisto di azioni in due tranche.

"I nostri azionisti possono contare su di noi. Restituiremo almeno il 70" del nostro utile netto per l'esercizio finanziario 2024, ma non più del risultato netto dopo la deduzione dei pagamenti delle cedole AT1", rileva in una nota la ceo, Bettina Orlopp. "Attuando con coerenza la nostra strategia, stiamo creando - aggiunge - un valore significativo a lungo termine per i nostri azionisti".



