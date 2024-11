Bottura, Geunes e Rodriguez in giuria Ernesto Illy Int.Award

Gli chef Massimo Bottura, impegnato nella lotta allo spreco alimentare, Viki Geunes di Anversa detentore di tre stelle Michelin, Felipe Rodriguez, considerato uno dei più grandi chef del Sudamerica e tre degustatori professionisti (Vanúsia Nogueira, Felipe Isaza e Dessalegn Oljirra Gemeda). Sono i componenti della giuria dell'Ernesto Illy International Coffee Award 2024, insieme con tre giornalisti (Vanessa Zocchetti, Sebastian Späth e Josh Condon).

La giuria selezionerà il vincitore del premio "Best of the Best" dell'Ernesto Illy Int. Coffee Award 2024, intitolato alla memoria di Ernesto Illy, figlio del fondatore dell'omonima azienda.

Brasile, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua e Ruanda sono i paesi dai quali provengono i 27 produttori, 3 per ogni paese, che quest'anno si sono aggiudicati l'accesso alla finale. I giurati si incontreranno il 12 novembre prossimo a New York per degustare i caffè scelti dai laboratori di qualità illycaffè durante l'anno.

Anche i consumatori saranno invitati a testare i 9 caffè finalisti e ad esprimere la loro preferenza attraverso degustazioni cieche organizzate nei flagship illy di tutto il mondo nelle settimane precedenti il premio. Il caffè più votato dai consumatori vincerà il premio "Coffee Lovers' Choice".





