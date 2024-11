Borsa: Milano +0,29% con i petroliferi, Intesa e Unicredit

La Borsa di Milano si consolida in avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,29% a 34.378 punti.

Sul listino salgono i petroliferi con il rialzo del greggio. Saipem guadagna l'1,65% ed Eni lo 0,9%. Buon passo per Intesa Sanpaolo (+0,95%) dopo i conti con la stima di 9 miliardi di utile per il 2025. Tra i bancari, bene anche Unicredit con la promozione di Fitch e il rating meglio dell'Italia. Giù ancora St (-2,2%) con la trimestrale che ha certificato ricavi e utile in discesa. Tra gli altri in rosso Amplifon (-0,97%); nexi (-0,69%) e Fineco (-0,65%).

Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 126 punti mentre risalgono i rendimenti dei titoli di Stato confermando una tendenza delle ultime sedute. Il decennale italiano è al 3,67%.



