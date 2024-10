Istat, a ottobre inflazione sale a +0,9%. Carrello della spesa torna a correre +2,2%

Secondo le stime preliminari, nel mese di ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione su base mensile nulla e aumenta dello 0,9% su base annua, dal +0,7% del mese precedente. Lo comunica l'Istat.



A ottobre i beni del cosiddetto carrello della spesa tornano a correre. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano su base tendenziale da +1,0% a +2,2%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto che passano da +0,5% a +1,0%.

